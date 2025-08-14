Украина и Россия провели новый обмен пленными 14.08.2025, 15:31

Зеленский рассказал, кого удалось вернуть домой.

Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Он прошел на фоне предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, сообщает РБК-Украина.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сегодня домой вернули 84 человека.

«Это и военные, и гражданские. Практически всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация», - отметил глава государства.

По его словам, среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.

«Среди освобожденных сегодня военных - защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных», - написал президент Украины.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что перед этим между Украиной и РФ обмен военнопленными проходил 23 июля 2025 года. Тогда состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми между делегациями в Стамбуле в июне.

Домой вернули военнослужащих ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Они воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях. Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, тогда удалось освободить и офицеров.

Добавим, что в целом во время второго раунда переговоров в Турции, российская и украинская стороны договорились об обмене «всех на всех» тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Всего в рамках этих договоренностей с начала июня обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня. А также 4 и 23 июля.

