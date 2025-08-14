закрыть
14 августа 2025, четверг, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и Россия провели новый обмен пленными

  • 14.08.2025, 15:31
  • 2,660
Украина и Россия провели новый обмен пленными

Зеленский рассказал, кого удалось вернуть домой.

Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Он прошел на фоне предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, сообщает РБК-Украина.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сегодня домой вернули 84 человека.

«Это и военные, и гражданские. Практически всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация», - отметил глава государства.

По его словам, среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.

«Среди освобожденных сегодня военных - защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных», - написал президент Украины.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что перед этим между Украиной и РФ обмен военнопленными проходил 23 июля 2025 года. Тогда состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми между делегациями в Стамбуле в июне.

Домой вернули военнослужащих ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Они воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях. Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, тогда удалось освободить и офицеров.

Добавим, что в целом во время второго раунда переговоров в Турции, российская и украинская стороны договорились об обмене «всех на всех» тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Всего в рамках этих договоренностей с начала июня обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня. А также 4 и 23 июля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников