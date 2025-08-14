закрыть
Российского певца Шамана отправили в КНДР петь для Ким Чен Ына

3
  • 14.08.2025, 22:04
  • 2,140
В РФ популярность Z-артиста стремительно падает.

Начавший терять популярность на родине певец Shaman (Ярослав Дронов) приехал в Северную Корею в составе российской официальной делегации, чтобы дать концерт перед диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

Дронов, являющийся заслуженным артистом России, 15 августа, в день встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, выступит на концерте в Пхеньяне, который приурочен к 80-летию освобождения Корейского полуострова от японских войск. Пресс-служба певца подтвердила, что концерт состоится в пятницу.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщало, что Дронов прибыл в Пхеньян в составе делегации РФ для участия в праздновании 80-й годовщины освобождения. Делегацию российского Минкульта возглавляет заместитель министра Андрей Малышев. В нее также вошли ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и аналогичный ансамбль Воздушно-десантных войск.

На прошлой неделе «Можем объяснить» сообщал, что в России резко упал интерес к выступлениям Shaman: его концерты проходят при «полупустых залах», согласно сервисам по продаже билетов. Например, на шоу Z-артиста в Сочи (11 августа) было продано меньше трети мест. Кроме того, неделю назад билеты «практически на весь амфитеатр» в зале в Калининграде, где Shaman будет выступать 28 сентября, оставались не распроданными. Ранее в российских городах неоднократно отменяли концерты певца по этой же причине. В конце июля стало известно, что певец покинул самый статусный проект со своим участием — этно-оперу «Князь Владимир».

По данным сервиса TopHit, анализирующего ротации на радио и распространение песен в интернете и стримингах, ни один из треков Shaman по итогам II квартала 2025 года не попал даже в сотню самых популярных в России.

