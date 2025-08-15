«Это может стать самым серьезным рычагом давления на Путина» 1 15.08.2025, 13:28

Ответ Запада должен быть мощным.

Экономика России трещит по швам: падение нефтяных доходов, рост долгов, риск банковского кризиса.

Может ли Трамп использовать экономические проблемы России как главный рычаг давления на Путина на саммите на Аляске? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым :

— Конечно, может. Но вопрос в том, готов ли он это сделать. Его намерения зависят от того, будет ли он действительно пытаться давить на Россию. При всей важности экономического давления — а мы, вероятно, коснемся и других его форм — я думаю, что ключевым фактором для прекращения войны является однозначная поддержка Украины и поставки вооружений, способных как минимум остановить Путина. И, разумеется, введение жестких экономических санкций. Такие санкции могут стать самым серьезным из всех возможных рычагов давления на Россию.

Евросоюз относится к этому с большим энтузиазмом, чем нынешние США. Был (принят 18-й пакет санкций https://charter97.org/ru/news/2025/8/6/651048/). Поэтому необходимо сочетать экономическое давление с военной помощью Украине, а также с готовностью Запада проявить решимость и укреплять собственный военный потенциал. Запад должен не только поддерживать Украину, но и вооружаться сам, чтобы у Кремля не возникало сомнений: если Россия не ограничится войной против Украины и решит атаковать Запад — открыто, скрыто или гибридными методами, — ответ будет мощным.

— Какие еще слабости Кремля может использовать Белый дом, кроме экономики?

— С политической точки зрения Россия фактически изолирована в той среде, которая была для нее важна до 2014 года. Когда-то она была членом «Большой восьмерки», поддерживала нормальные отношения с западными странами и стремилась быть частью цивилизованного мира. Сейчас же Россия политически, дипломатически, в спорте, культуре и других сферах — в состоянии международной изоляции.

Если бы Трамп хотел действительно надавить на Кремль, он усилил бы режим дипломатической и политической изоляции России. Но, судя по его конкретным шагам, этого не видно. Его ультиматумы с четкими сроками, по сути, ушли в песок. Главное — это масштабные санкции и военная помощь Украине, включая поставки вооружений, которые позволили бы ей не только обороняться, но и наносить болезненные удары по России, если та продолжит агрессию.

К сожалению, этого пока нет. И в продолжение темы — Украине необходимо разрешить использовать западное оружие для ударов по территории России. Сейчас существуют отдельные протоколы, но они явно недостаточны.

