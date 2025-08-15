закрыть
Белорусы стали чаще получать паспорт иностранца в Литве

  • 15.08.2025, 13:45
Белорусы стали чаще получать паспорт иностранца в Литве

Об этом сообщил Департамент миграции Литвы.

По данным Департамента миграции Литвы, белорусы в 2024 чаще получали паспорта иностранцев.

В 2023-ем году гражданам Беларуси выдали в Литве 35 паспортов иностранца. Однако 7 сентября 2023 года вступил в силу указ, по которому белорусы, проживающие за границей, больше не могут продлевать паспорта в консульствах — с того момента обновить паспорт стало возможным только при возвращении в Беларусь.

На фоне этих решений в 2024-ом году белорусы стали лидерами по полученным паспортам иностранца в Литве — число резко увеличилось до 155. На втором месте оказались граждане России (25), а на третьем — Афганистана (16).

Белорусы также остаются на первом месте по количеству полученных паспортов беженца в Литве, хотя с 2023 по 2024 годы их число снизилось: с 215 до 112.

