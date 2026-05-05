закрыть
5 мая 2026, вторник, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко принялся критиковать премьера Турчина

1
  • 5.05.2026, 14:40
  • 1,698
Лукашенко принялся критиковать премьера Турчина

Хотя во многих провалах виноват он сам.

Лукашенко провел совещание с руководством правительства, где набросился с критикой на премьера Александра Турчина.

— Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и «коврижками», — сказал Лукашенко. — Особенно с назначением нового премьер-министра.

Он отметил, что не хотелось бы думать, что таким образом открывается «какая-то новая политика: вот это дадим, это».

Диктатор высказал опасения, что «правительство может взять такой курс, если не взяло».

Отметим, именно Лукашенко стоит за многими убыточными проектами, которые требуют льготы от правительства — цементная отрасль, деревообработка и огромные предприятия АПК.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин