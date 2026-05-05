Лукашенко принялся критиковать премьера Турчина

Лукашенко принялся критиковать премьера Турчина1
- 5.05.2026, 14:40
Хотя во многих провалах виноват он сам.
Лукашенко провел совещание с руководством правительства, где набросился с критикой на премьера Александра Турчина.
— Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и «коврижками», — сказал Лукашенко. — Особенно с назначением нового премьер-министра.
Он отметил, что не хотелось бы думать, что таким образом открывается «какая-то новая политика: вот это дадим, это».
Диктатор высказал опасения, что «правительство может взять такой курс, если не взяло».
Отметим, именно Лукашенко стоит за многими убыточными проектами, которые требуют льготы от правительства — цементная отрасль, деревообработка и огромные предприятия АПК.