Жалкое заявление Минобороны РФ

Жалкое заявление Минобороны РФ2
- Вадим Денисенко
- 5.05.2026, 14:45
Путин реально напуган.
Минобороны России пугает страшным ударом по центру Киева 9 мая. Но нам не нужно этого особо бояться. И вот почему.
1) Путин, похоже, до сих пор не получил гарантий от США в том, что Вашингтон не допустит удара по Москве 9 мая 2026 года. Разговор с Трампом как минимум пока не помог Путину.
2) Путин реально напуган, и заявление минобороны выглядит жалко.
3) Любой удар, кроме ядерного, не будет иметь никакого значения. Потому что мы за эти годы пережили сотни массированных ударов. Они были до этого 9 мая. Они, к сожалению, будут и после этого 9 мая.
4) А теперь самое главное: ядерный удар Путин не нанесет. Не нанесет, потому что он ссыкун. Он понимает, что ядерный удар – это конец его правления.
Вадим Денисенко, «Фейсбук»