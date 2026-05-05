5 мая 2026, вторник, 15:34
Жалкое заявление Минобороны РФ

  • Вадим Денисенко
  • 5.05.2026, 14:45
Путин реально напуган.

Минобороны России пугает страшным ударом по центру Киева 9 мая. Но нам не нужно этого особо бояться. И вот почему.

1) Путин, похоже, до сих пор не получил гарантий от США в том, что Вашингтон не допустит удара по Москве 9 мая 2026 года. Разговор с Трампом как минимум пока не помог Путину.

2) Путин реально напуган, и заявление минобороны выглядит жалко.

3) Любой удар, кроме ядерного, не будет иметь никакого значения. Потому что мы за эти годы пережили сотни массированных ударов. Они были до этого 9 мая. Они, к сожалению, будут и после этого 9 мая.

4) А теперь самое главное: ядерный удар Путин не нанесет. Не нанесет, потому что он ссыкун. Он понимает, что ядерный удар – это конец его правления.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

