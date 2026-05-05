Россияне переходят на наличку, пейджеры и бумажные карты 1 5.05.2026, 14:55

Все из-за отключения интернета.

В России фиксируется резкий рост использования наличных денег на фоне регулярных отключений мобильного интернета, которые вводятся как мера противодействия атакам беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центрального банка России (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам, в апреле объем наличности в обращении увеличился примерно на 600 млрд рублей — это максимальный рост вне сезонных декабрьских пиков с сентября 2022 года. За три месяца показатель вырос более чем на 1,1 трлн рублей, превысив общий рост за весь 2025 год. В ЦБ напрямую связывают эту динамику с перебоями в работе мобильной связи.

Ограничения затронули различные регионы, включая Москву. В результате жители все чаще сталкиваются с невозможностью оплатить парковку, воспользоваться онлайн-сервисами или мобильными приложениями. Люди переходят на офлайн-решения: распечатывают билеты, используют стационарные телефоны, а также покупают рации, пейджеры и бумажные карты.

Бизнес также адаптируется к новым условиям. По данным аналитиков, закупки оборудования для обхода ограничений выросли на 82%, а спрос на спутниковый интернет удвоился. Компании из промышленного, энергетического и аграрного секторов инвестируют в альтернативные каналы связи.

Перед празднованием 9 Мая операторы дополнительно предупредили о возможных перебоях в работе связи в столице, что может еще сильнее повлиять на повседневную жизнь и деловую активность.

