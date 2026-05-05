закрыть
5 мая 2026, вторник, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянина задержали в Минске при попытке улететь в Ереван

  • 5.05.2026, 15:14
Россиянина задержали в Минске при попытке улететь в Ереван

В Армении он планировал получить гуманитарную визу Франции.

Гражданина РФ Ивана Любшина задержали в Минске перед вылетом в Ереван. В Армении он планировал получить гуманитарную визу Франции, все вопросы с французским посольством уже были решены, пишет «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, за два часа до вылета мужчину задержали белорусские пограничники, они передали его милиции, после он оказался в КГБ, а оттуда его вывезли в Россию. Там на него завели уголовное дело из-за нарушения надзора. В 2025 году Иван Любшин вышел из колонии и еще восемь лет должен был регулярно отмечаться в полиции.

В 2020 году Любшина приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии по обвинению «в оправдании терроризма». Его осудили из-за комментария, в котором он назвал «героем недели как минимум» 17-летнего Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин