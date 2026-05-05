Россиянина задержали в Минске при попытке улететь в Ереван 5.05.2026, 15:14

В Армении он планировал получить гуманитарную визу Франции.

Гражданина РФ Ивана Любшина задержали в Минске перед вылетом в Ереван. В Армении он планировал получить гуманитарную визу Франции, все вопросы с французским посольством уже были решены, пишет «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, за два часа до вылета мужчину задержали белорусские пограничники, они передали его милиции, после он оказался в КГБ, а оттуда его вывезли в Россию. Там на него завели уголовное дело из-за нарушения надзора. В 2025 году Иван Любшин вышел из колонии и еще восемь лет должен был регулярно отмечаться в полиции.

В 2020 году Любшина приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии по обвинению «в оправдании терроризма». Его осудили из-за комментария, в котором он назвал «героем недели как минимум» 17-летнего Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области.

