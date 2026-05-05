закрыть
5 мая 2026, вторник, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Совок и нищета»: впечатления казахстанца от Беларуси

1
  • 5.05.2026, 15:03
  • 2,652
«Совок и нищета»: впечатления казахстанца от Беларуси

Многие белорусы с ним согласны.

Житель Казахстана под ником ursbars93 поделился в Threads своими впечатлениями от посещения Беларуси, заметил сайт Charter97.org.

«По работе слетал в Беларусь, был Минске и Бресте, — пишет он. — Летел через Москву. Война чувствуется. И это мне ещё повезло, не попал под план «Ковёр». Но Беларусь вообще совок, нищета и безнадёга. Жалко даже стало людей. Казахстан по сравнению с ними рай, а Алматы по сравнению с Минском просто Нью-Йорк. Вот так вот, живем и не ценим своего счастья».

Большинство наших соотечественников ответили автору поста, рассказав о том, что в Беларуси привлекает внимание иностранцев — о природе, памятниках архитектуры и истории, о людях. Многие отметили, что и в Казахстане существует много проблем.

«Странно, у меня такие же ощущения от Алматы, — написал один из комментаторов. — Безнадега от коррупции и бардака, братанство, несоблюдение ПДД водителями, грязнющий воздух, почти как в Дели, общая низкая образованность населения, исламизация. Каньон у вас красивый, и горы — да. Мясо вкусное и ирымшик. На один день чисто стыковкой перелететь. В остальном город повергает в ужас».

Часть комментаторов согласилась с написанным, отметив, что особенно заметна разница между жизнью в Беларуси и западных странах после возвращения из ЕС.

«Живу в Беларуси, полностью согласен, — написал один из пользователей Threads. — Особенно это касается восточной части страны. Просто когда долго и надолго не выезжаешь из страны в более обеспеченные страны, глаз замыливается и кажется что все хорошо. Я когда возвращаюсь после недели-двух из ЕС, испытываю колоссальное чувство деперсонализации, будто попал в недоделанный искусственный город. Все пусто, ничего нет, как в CCCР, все в зачаточном состоянии».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин