«Совок и нищета»: впечатления казахстанца от Беларуси

«Совок и нищета»: впечатления казахстанца от Беларуси1
- 5.05.2026, 15:03
Многие белорусы с ним согласны.
Житель Казахстана под ником ursbars93 поделился в Threads своими впечатлениями от посещения Беларуси, заметил сайт Charter97.org.
«По работе слетал в Беларусь, был Минске и Бресте, — пишет он. — Летел через Москву. Война чувствуется. И это мне ещё повезло, не попал под план «Ковёр». Но Беларусь вообще совок, нищета и безнадёга. Жалко даже стало людей. Казахстан по сравнению с ними рай, а Алматы по сравнению с Минском просто Нью-Йорк. Вот так вот, живем и не ценим своего счастья».
Большинство наших соотечественников ответили автору поста, рассказав о том, что в Беларуси привлекает внимание иностранцев — о природе, памятниках архитектуры и истории, о людях. Многие отметили, что и в Казахстане существует много проблем.
«Странно, у меня такие же ощущения от Алматы, — написал один из комментаторов. — Безнадега от коррупции и бардака, братанство, несоблюдение ПДД водителями, грязнющий воздух, почти как в Дели, общая низкая образованность населения, исламизация. Каньон у вас красивый, и горы — да. Мясо вкусное и ирымшик. На один день чисто стыковкой перелететь. В остальном город повергает в ужас».
Часть комментаторов согласилась с написанным, отметив, что особенно заметна разница между жизнью в Беларуси и западных странах после возвращения из ЕС.
«Живу в Беларуси, полностью согласен, — написал один из пользователей Threads. — Особенно это касается восточной части страны. Просто когда долго и надолго не выезжаешь из страны в более обеспеченные страны, глаз замыливается и кажется что все хорошо. Я когда возвращаюсь после недели-двух из ЕС, испытываю колоссальное чувство деперсонализации, будто попал в недоделанный искусственный город. Все пусто, ничего нет, как в CCCР, все в зачаточном состоянии».