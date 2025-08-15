закрыть
15 августа 2025, пятница, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Третий крупный российский НПЗ остановился

1
  • 15.08.2025, 19:27
  • 1,114
Третий крупный российский НПЗ остановился

НПЗ атаковали дроны.

Третий крупный нефтеперерабатывающий завод в России остановился после череды ударов украинских дронов, которая началась две недели назад и затронула как минимум семь НПЗ, передает The Moscow Times.

Волгоградский НПЗ «Лукойла», один из крупнейших на юге России и входящий в топ-10 по стране, остановил прием нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

На заводе мощностью 14,8 млн тонн в год в четверг возник пожар после того, на территорию предприятий упали обломки БПЛА. На заводе возник розлив нефти, а возгорание тушили около 19 часов.

11 августа также остановил работу Саратовский НПЗ «Роснефти», получивший повреждения в результате налета дронов, охватившего 13 регионов РФ и Крым.

2 августа полностью прекратил выпуск топлива Новокуйбышевский НПЗ — наиболее оснащенный в самарской группе «Роснефти». Его мощность составляет 8,3 млн тонн в год.

В тот же день около половины мощностей остановил Рязанский НПЗ, снабжающий топливом в том числе московский регион. На заводе мощностью 13,8 млн тонн в год — крупнейшем у «Роснефти» — произошла авария на двух из трех установок первичной переработки сырья. Ремонт Новокуйбышевского и Рязанского НПЗ растянется на месяц, говорили ранее источники Reuters.

7 августа также под удар БПЛА попал Афипский НПЗ в Краснодарском Крае, а 10 августа — НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в республике Коми на расстоянии почти 2 тысячи км от границы с Украиной. В ночь на 15 августа подвергся атаки Сызранский НПЗ в Самарской области.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина