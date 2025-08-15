Третий крупный российский НПЗ остановился 1 15.08.2025, 19:27

1,114

НПЗ атаковали дроны.

Третий крупный нефтеперерабатывающий завод в России остановился после череды ударов украинских дронов, которая началась две недели назад и затронула как минимум семь НПЗ, передает The Moscow Times.

Волгоградский НПЗ «Лукойла», один из крупнейших на юге России и входящий в топ-10 по стране, остановил прием нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

На заводе мощностью 14,8 млн тонн в год в четверг возник пожар после того, на территорию предприятий упали обломки БПЛА. На заводе возник розлив нефти, а возгорание тушили около 19 часов.

11 августа также остановил работу Саратовский НПЗ «Роснефти», получивший повреждения в результате налета дронов, охватившего 13 регионов РФ и Крым.

2 августа полностью прекратил выпуск топлива Новокуйбышевский НПЗ — наиболее оснащенный в самарской группе «Роснефти». Его мощность составляет 8,3 млн тонн в год.

В тот же день около половины мощностей остановил Рязанский НПЗ, снабжающий топливом в том числе московский регион. На заводе мощностью 13,8 млн тонн в год — крупнейшем у «Роснефти» — произошла авария на двух из трех установок первичной переработки сырья. Ремонт Новокуйбышевского и Рязанского НПЗ растянется на месяц, говорили ранее источники Reuters.

7 августа также под удар БПЛА попал Афипский НПЗ в Краснодарском Крае, а 10 августа — НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в республике Коми на расстоянии почти 2 тысячи км от границы с Украиной. В ночь на 15 августа подвергся атаки Сызранский НПЗ в Самарской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com