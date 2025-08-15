Трамп и Путин встретились на Аляске 2 15.08.2025, 22:38

Фото: Getty Images

Двусторонняя встреча начнется в 22.00 по минскому времени.

Президент США Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина на Аляске, куда они оба прибыли на переговоры.

Трамп встретил Путина на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где и пройдут переговоры лидеров.

Это будет первая встреча президентов России и США за четыре года и первая встреча Трампа и Путина за шесть лет. Путин и Трамп встречались шесть раз за время первого срока Трампа. Их первый полноформатный саммит прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки.

