Трамп и Путин встретились на Аляске

Трамп и Путин встретились на Аляске2
- 15.08.2025, 22:38
Двусторонняя встреча начнется в 22.00 по минскому времени.
Президент США Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина на Аляске, куда они оба прибыли на переговоры.
Трамп встретил Путина на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где и пройдут переговоры лидеров.
Это будет первая встреча президентов России и США за четыре года и первая встреча Трампа и Путина за шесть лет. Путин и Трамп встречались шесть раз за время первого срока Трампа. Их первый полноформатный саммит прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки.