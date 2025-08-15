закрыть
15 августа 2025, пятница, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп и Путин встретились на Аляске

2
  • 15.08.2025, 22:38
Трамп и Путин встретились на Аляске
Фото: Getty Images

Двусторонняя встреча начнется в 22.00 по минскому времени.

Президент США Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина на Аляске, куда они оба прибыли на переговоры.

Трамп встретил Путина на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где и пройдут переговоры лидеров.

Это будет первая встреча президентов России и США за четыре года и первая встреча Трампа и Путина за шесть лет. Путин и Трамп встречались шесть раз за время первого срока Трампа. Их первый полноформатный саммит прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина