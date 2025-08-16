Путин кого-то звал и нервно улыбался: кадры неадекватного поведения на Аляске
- 16.08.2025, 8:33
Российский диктатор делал вид, что не понимает английского языка.
Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин вечером 15 августа провели встречу в Анкоридже на Аляске.
В начале встречи журналистов попросили покинуть помещение фразами: «Спасибо, пресса! Все, покиньте комнату». На кадрах, которые обнародовали СМИ, видно, как Путин кого-то звал и нервно улыбался, пишет OBOZ.UA.
Представители прессы одновременно успели выкрикнуть несколько вопросов к диктатору:
– Господин Путин, вы согласитесь на прекращение огня?
– Обяжетесь ли вы больше не убивать мирных жителей?
– Господин Путин, почему президент Трамп должен доверять вашему слову?
Вместо этого тот сделал вид, что не понимает вопросов из-за незнания английского языка.
Также на кадры попал момент, когда Рубио пытался занять свой стул, не пожав руку Путину, но потом, когда Трамп намекнул на необходимость поздороваться с россиянами, все же сделал это.