Путин кого-то звал и нервно улыбался: кадры неадекватного поведения на Аляске 16.08.2025, 8:33

Российский диктатор делал вид, что не понимает английского языка.

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин вечером 15 августа провели встречу в Анкоридже на Аляске.

В начале встречи журналистов попросили покинуть помещение фразами: «Спасибо, пресса! Все, покиньте комнату». На кадрах, которые обнародовали СМИ, видно, как Путин кого-то звал и нервно улыбался, пишет OBOZ.UA.

Представители прессы одновременно успели выкрикнуть несколько вопросов к диктатору:

– Господин Путин, вы согласитесь на прекращение огня?

– Обяжетесь ли вы больше не убивать мирных жителей?

– Господин Путин, почему президент Трамп должен доверять вашему слову?

Вместо этого тот сделал вид, что не понимает вопросов из-за незнания английского языка.

Также на кадры попал момент, когда Рубио пытался занять свой стул, не пожав руку Путину, но потом, когда Трамп намекнул на необходимость поздороваться с россиянами, все же сделал это.

