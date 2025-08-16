Стало известно, какие гарантии для Украины предлагает Трамп

Стало известно, какие гарантии для Украины предлагает Трамп9
- 16.08.2025, 14:41
По принципу 5-й статьи НАТО.
Президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО.
Об этом сообщают со ссылкой на собственные источники CNN и The Guardian.
Неназванный европейский чиновник сообщил, что часть переговоров с президентом США Дональдом Трампом касалась гарантий безопасности для Украины по принципу 5 статьи Североатлантического договора при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения.
При этом европейский чиновник заявил, что НАТО не будет привлечено к гарантиям. Точные детали предложения неизвестны, и непонятно, как эти гарантии будут реализованы.
Источник РБК-Украина подтверждает, что во время разговора действительно поднимался этот вопрос, который был сформулирован как «Non NATO article 5 secutiry guarantees», то есть гарантии безопасности, как в разделе 5 Североатлантического договора, относительно «коллективной безопасности», но не в формате самого НАТО.
В частности, американская сторона предложила такую гарантию безопасности, якобы согласованную с российским диктатором Владимиром Путиным. Это было озвучено американцами во время разговора с Зеленским, а впоследствии повторено уже во время совместного разговора с участием европейских лидеров.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также отметила, что пророзиция Трампа относительно гарантий безопасности для Украины - это «самые интересные события» саммита на Аляске.
Она также подчеркнула, что Трамп в своей беседе якобы придерживался итальянской идеи гарантий безопасности, которая была вдохновленной 5 статьей договора НАТО.
Что известно о 5 статье Североатлантического договора
Статья 5 Североатлантического договора является ключевым принципом НАТО, определяющим коллективную оборону.
Она провозглашает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов. В таком случае каждая страна-член обязана оказать помощь той, которая подверглась нападению, принимая меры, которые сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы.
Впервые в истории НАТО применения положения статьи 5 требовали после террористических нападений на США 11 сентября 2001 года.