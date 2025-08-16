Фильм о Беларуси победил на кинофестивале в Локарно
- 16.08.2025, 20:33
Он называется «Белая улитка».
16 августа в швейцарском городе Локарно прошла церемония закрытия и вручения наград престижного международного кинофестиваля. В основной конкурсной программе участвовал фильм австрийско-немецкого дуэта режиссеров Эльзы Кремер (Elsa Kremer) и Левина Петера (Levin Peter) «Белая улитка» — о любви в современной Беларуси, сообщает «Немецкая волна».
Кино завоевало две награды: спецприз жюри (вторая по важности награда из всех возможных) и приз за лучший актерский состав (его вручили исполнителям главных ролей Марии Имбро и Михаилу Сенкову).
Сюжет таков: героиня по имени Маша подумывает о том, чтобы покончить с собой, и эти мысли приводят ее в морг, где она знакомится с патологоанатомом-художником по имени Миша. Между молодыми людьми завязываются отношения.
Главный приз смотра — «Золотой леопард» — достался японской картине «Два сезона, два незнакомца» Сё Миякэ. 78-й по счету кинофестиваль в Локарно проходил в этом году с 6 по 16 августа.