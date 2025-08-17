В Минске пассажир пытался задушить таксиста

В Минске пассажир пытался задушить таксиста5
Видео происшествия появилось в сети.
На видео, снятом из другого авто, видно, как пассажир сзади душит водителя. Спереди на пассажирском месте сидит женщина. Она, кажется, безуспешно пытается помешать мужчине.
А вот автор видео, как следует из записи, как только таксист смог немного освободиться от удушения и открыл авто, уехал. На помощь он не вышел.
Чем закончилось дело, неизвестно. Когда это было, также не сообщается. Официальных комментариев пока не было. В подписи под видео сообщается, что пассажир был «в состоянии алкогольного опьянения».