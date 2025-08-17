закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске пассажир пытался задушить таксиста

5
  • 17.08.2025, 11:31
  • 3,808
В Минске пассажир пытался задушить таксиста

Видео происшествия появилось в сети.

На видео, снятом из другого авто, видно, как пассажир сзади душит водителя. Спереди на пассажирском месте сидит женщина. Она, кажется, безуспешно пытается помешать мужчине.

А вот автор видео, как следует из записи, как только таксист смог немного освободиться от удушения и открыл авто, уехал. На помощь он не вышел.

Чем закончилось дело, неизвестно. Когда это было, также не сообщается. Официальных комментариев пока не было. В подписи под видео сообщается, что пассажир был «в состоянии алкогольного опьянения».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина