В Минске пассажир пытался задушить таксиста 5 17.08.2025, 11:31

3,808

Видео происшествия появилось в сети.

На видео, снятом из другого авто, видно, как пассажир сзади душит водителя. Спереди на пассажирском месте сидит женщина. Она, кажется, безуспешно пытается помешать мужчине.

А вот автор видео, как следует из записи, как только таксист смог немного освободиться от удушения и открыл авто, уехал. На помощь он не вышел.

Чем закончилось дело, неизвестно. Когда это было, также не сообщается. Официальных комментариев пока не было. В подписи под видео сообщается, что пассажир был «в состоянии алкогольного опьянения».

