17 августа 2025, воскресенье, 13:07
Провал Путина под Покровском: Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию прорыва РФ

  • 17.08.2025, 12:16
  • 2,178
Украинские защитники освободили ряд населенных пунктов на Донбассе.

Генштаб ВСУ подтвердил значительный успех украинских подразделений на Донецком направлении. Попытка российских войск прорваться в районе Покровска завершилась провалом. Детали были опубликованы утром 17 августа на официальном канале военного ведомства Украины.

С 4 по 16 августа силы Нацгвардии и ВСУ, в составе которых действуют бойцы 1-го корпуса НГУ «Азов», провели масштабную операцию и освободили несколько населенных пунктов Донецкой области. Под контроль Украины вернулись Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

По данным Генштаба, потери российских войск за этот период оказались колоссальными. Ликвидированы 910 оккупантов, еще 335 получили ранения, 37 попали в плен. Кроме того, уничтожена значительная часть техники врага: восемь танков, шесть бронемашин, более сотни автомобилей и мотоциклов, одна реактивная система залпового огня, восемнадцать артиллерийских орудий и девяносто один беспилотник разных моделей.

Операции в районе Доброполья продолжаются, там идут стабилизационные мероприятия. По информации Генштаба, только за последние сутки подразделения 19-го армейского корпуса ВСУ пленили шестерых российских военных. В течение недели украинские десантники 7-го корпуса совместно с другими силами зачистили Покровск от оставшихся диверсионных групп противника.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко также сообщил об успехе Сил обороны на Покровском направлении.

«Российская попытка прорыва и закрепления на Донбассе окончательно сведена на нет силами нашей армии», - написал он. Есть основания полагать, что прорыв под Покровском российская армия осуществила с пропагандисткой целью перед саммитом на Аляске. Самоубийственным вклинением в тыл Сил обороны оккупанты фактически загнали себя в окружение. И все это для того, чтобы диктатор РФ Владимир Путин смог похвастаться своими «успехами» на фронте перед президентом Соединенных Штатов. План полностью провалился.

