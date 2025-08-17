Власти трех республиканских штатов отправят бойцов Нацгвардии в Вашингтон 1 17.08.2025, 19:24

Трамп решил бороться с бездомными.

Губернаторы трех штатов, возглавляемых республиканцами, — Южной Каролины, Огайо и Западной Вирджинии — отправят в столицу США Вашингтон войска Национальной гвардии. Эта мера стала ответом на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, пообещавшего усилить борьбу с «волной беззакония» в городе.

В столицу власти республиканских штатов направят по меньшей мере 650 бойцов Нацгвардии, пишет агентство Associated Press: 200 человек от Южной Каролины, 300–400 от Западной Вирджинии и порядка 150 от Огайо. Ранее на этой неделе президент США объявил о переводе полицейского департамента Вашингтона под федеральный контроль и приказал развернуть Национальную гвардию в столице для борьбы с «волной беззакония». Тогда сообщалось о мобилизации около 800 служащих Национальной гвардии в столице.

Таким образом, общая численность войск Нацгвардии в городе достигнет почти 1500 тысяч человек.

