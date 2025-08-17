Рубио назвал количество российских солдат, ликвидированных ВСУ в июле 9 17.08.2025, 19:42

4,510

Огромные потери.

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что Украина только за прошлый месяц уничтожила до 20 тысяч российских солдат. Это показатель того, как дорого россиянам обходится война.

По словам госсекретаря США, Вашингтон пытается сейчас отыскать «золотую середину» между позициями двух враждующих государств. Война становится значительно сложнее: россияне все еще верят, что у них «есть импульс», а украинцы обороняются, нанося российским военным огромные потери.

«Я думаю, что только в прошлом месяце 20 000 российских солдат погибли за один месяц в этой войне. Поэтому украинцы нанесли россиянам огромный ущерб в результате этого. Обе стороны очень сильно закрепились», – сказал он.

Рубио добавил, что вопрос примирения двух сторон сложный, но США не отказываются от работы над ним.

