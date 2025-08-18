Зеленский прибыл в Вашингтон
- 18.08.2025, 7:34
Сегодня он встретится с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра (18 августа — ред) встреча с Президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение», — говорится в его сообщении в Telegram.
Зеленский заявил, что мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну, но мир должен быть длительным.
«Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы „гарантии безопасности“ в 1994 году, но это не сработало», — сказал он.
«Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала», — сказал он.
Вместе с украинским лидером на переговоры с президентом США Дональдом Трампом также прибудут президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.