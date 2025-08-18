закрыть
18 августа 2025, понедельник, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл в Вашингтон

  • 18.08.2025, 7:34
  • 1,026
Зеленский прибыл в Вашингтон

Сегодня он встретится с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра (18 августа — ред) встреча с Президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение», — говорится в его сообщении в Telegram.

Зеленский заявил, что мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну, но мир должен быть длительным.

«Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы „гарантии безопасности“ в 1994 году, но это не сработало», — сказал он.

«Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала», — сказал он.

Вместе с украинским лидером на переговоры с президентом США Дональдом Трампом также прибудут президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина