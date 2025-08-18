В Анапе россиянам начали предлагать надевать бахилы для выхода на пляж 1 18.08.2025, 12:50

2,060

Из-за разлива мазута.

В одном из санаториев Анапы отдыхающих стали просить надевать бахилы перед выходом на пляж, который пострадал от разлива мазута, пишет The Moscow Times. «Уважаемые гости! В связи со сложившейся ситуацией разлива нефтепродуктов в районе Керченского пролива, пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа», — говорится в объявлении администрации. Как отмечает RusNews, санаторий относится к системе здравниц Федеральной налоговой службы России.

Пляжи на черноморском побережье Краснодарского края оказались загрязнены мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Тогда в Черное море утекло не менее 4000 тонн мазута из более чем 9000 тонн, находившихся на бортах судов. Это привело к массовой гибели птиц и морских обитателей, а утечка достигла берегов Крыма, Одессы и Абхазии.

Сильнее всего пострадала береговая линия Анапы, где власти запретили купание. Работы по ликвидации последствий разлива продолжаются восьмой месяц. 12 августа водолазы в Джемете собирали и вывезли на берег 253 мешка загрязненного грунта. При этом представитель Росприроднадзора ранее заявлял, что собрать весь мазут, вылившийся в Черное море, не представляется возможным. Также в ведомстве отмечали, что топливо продолжает поступать в воду с борта затонувшего танкера «Волгонефть-212».

