Сбежавший из Украины бизнесмен пользовался услугами банка кошелька Лукашенко 19.08.2025, 11:01

Петр Дыминский

Что связывает Петра Дыминского и Беларусь.

Украинский бизнесмен Петр Дыминский, скрывающийся от уголовного преследования на родине, имел бизнес-интересы в Беларуси, выяснили журналисты Белорусского расследовательского центра. Местные банки он использовал для многомиллионных сделок, в том числе с партнером кума Владимира Путина и компанией, торгующей оружием.

Дыминский владел долей сети АЗС WOG и телеканалом ZIK TV. Он бежал из Украины в 2017 году после того, как попал в ДТП во Львовской области. После побега от ареста в Европу украинец продолжал активно вести бизнес.

В 2019 году Дыминский продал принадлежавший ему телеканал ZIK TV пророссийскому депутату Тарасу Козаку — близкому соратнику кума Путина Виктора Медведчука. В 2021 году украинские власти заблокировали вещание канала.

Согласно документам кипрской компании Дыминского Ablemark Limited, сумма сделки по продаже телеканала составила 27,5 млн долларов. В слитых данных Cyprus Confidential журналисты обнаружили, что перевод прошел через белорусский ЗАО «Абсолютбанк». Им тогда владел бизнесмен, кошелек Лукашенко Николай Воробей — фигурант санкционных списков, которого журналисты называют партнером Виктора Медведчука.

Вырученные средства Ablemark Limited направила на выдачу многомиллионных займов различным фирмам. Одним из заемщиков стала Jikinto Limited, в феврале 2020 года получившая беспроцентный кредит на как минимум 2,6 млн евро. Через месяц сербское Министерство торговли дало компании разрешение на экспорт оружия из Сербии. В том же году Jikinto Limited поставила оружие с государственных сербских заводов Министерству обороны Уганды на общую сумму около 10 миллионов долларов США.

Когда Jikinto Limited возвращала часть займа, перевод был совершен через другой белорусский банк, ОАО «Банк БелВЭБ».

Белорусский след в истории Дыминского проявился не только через банки, которые участвовали в расчетах с компаниями, торгующими оружием. Через Ablemark Limited он вел переговоры о покупке белорусского ЗАО «БТА Банк», обнаружили журналисты в сливе данных Cyprus Confidential. Сделка не состоялась: в июне 2024 года БТА Банк купила компания ТОО «SNRG Capital Eurasia», к которой Дыминский не имел отношения.

