Группа Leibonik выпустила новый альбом 2.08.2025, 15:45

И презентовала еще один клип.

Группа Leibonik выпустила новый альбом TUPESNI. В нём 13 песен.

«Если альбом TAM был времени-центричен с фокусом на последнем годе, то TUPESNI — дайджест более продолжительного времени, — написал про новый альбом лидер группы Сергей Башлыкевич.

Во-первых, это попытка разобраться: так какую музыку мы играем? Не разобрались. Играем всё.

Это попытка взглянуть на себя через тексты различных времён — с осознанием своих фиксаций на темах, которые стоит отпустить. И правда — хватит про токсичную позитивность, пирамиду Маслоу, Зыбу или парафразы Вольского. Считаем, что здесь я это замечаю, принимаю и отпускаю с чувством «тема сисек раскрыта».

Приятно отпустить эти тексты с недосказанностью, не пытаясь исправлять мелочи, сохраняя живые шероховатости как ментальный снимок себя.

Отпустить как есть — чтобы не занимало голову и освободило пространство новому.

И лето, и жизнь — пройдёт. Живём сейчас.

При этом боюсь стать ностальгическим стариком, поэтому для меня важно подчеркнуть соседство старых тем (MARK FARMEL) и поисков себя современного (MINE).

Это попытка позволить себе быть простым — DOM».

«Если честно: я дал художественных преувеличений в строках «стою один на 3 (социальном) уровне Маслоу». TUPESNI помогают мне перекрыть внутреннее одиночество чётким подзатыльником: ёма, так не один же!» — добавляет Башлыкевич.

Альбом доступен на Spotify, YouTube Music и Soundcloud.

Обложка альбома TUPESNI

Там есть ироничные строки:

«На плячах маечка «Марк Фармэль»,

Элегантна ізбаўляюсь ад сапель.

На нагах туфлі «Марка»,

Не хадзі ты, малахольны, каля лесапарка».

Кадр из клипа MARK FARMEL

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