Группа Leibonik выпустила новый альбом
- 2.08.2025, 15:45
И презентовала еще один клип.
Группа Leibonik выпустила новый альбом TUPESNI. В нём 13 песен.
«Если альбом TAM был времени-центричен с фокусом на последнем годе, то TUPESNI — дайджест более продолжительного времени, — написал про новый альбом лидер группы Сергей Башлыкевич.
Во-первых, это попытка разобраться: так какую музыку мы играем? Не разобрались. Играем всё.
Это попытка взглянуть на себя через тексты различных времён — с осознанием своих фиксаций на темах, которые стоит отпустить. И правда — хватит про токсичную позитивность, пирамиду Маслоу, Зыбу или парафразы Вольского. Считаем, что здесь я это замечаю, принимаю и отпускаю с чувством «тема сисек раскрыта».
Приятно отпустить эти тексты с недосказанностью, не пытаясь исправлять мелочи, сохраняя живые шероховатости как ментальный снимок себя.
Отпустить как есть — чтобы не занимало голову и освободило пространство новому.
И лето, и жизнь — пройдёт. Живём сейчас.
При этом боюсь стать ностальгическим стариком, поэтому для меня важно подчеркнуть соседство старых тем (MARK FARMEL) и поисков себя современного (MINE).
Это попытка позволить себе быть простым — DOM».
«Если честно: я дал художественных преувеличений в строках «стою один на 3 (социальном) уровне Маслоу». TUPESNI помогают мне перекрыть внутреннее одиночество чётким подзатыльником: ёма, так не один же!» — добавляет Башлыкевич.
Альбом доступен на Spotify, YouTube Music и Soundcloud.
Там есть ироничные строки:
«На плячах маечка «Марк Фармэль»,
Элегантна ізбаўляюсь ад сапель.
На нагах туфлі «Марка»,
Не хадзі ты, малахольны, каля лесапарка».