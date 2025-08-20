В Беларуси будут выть сирены

В Беларуси будут выть сирены4
- 20.08.2025, 13:25
Уже завтра.
В четверг, 21 августа 2025 года, в одном из регионов Беларуси снова прозвучат электросирены.
МЧС проверит их на исправность, сообщили в пресс-службе ведомства.
Эта проверка входит в планы по техническому контролю системы оповещения населения.
«Просим граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется», — пояснили спасатели.
Комплексная проверка запланирована с 10:00 до 17:00.
Пронзительные сигналы услышат жители Гомельской области.
Ведомство также напомнило, что сигнал «Внимание всем!» является предупредительным. Его подают для привлечения внимания, чтобы впоследствии сообщить об аварии, катастрофе, стихийном бедствии или других опасных для жизни ситуациях.
В прошлую среду, 13 августа, сирены могли слышать жители Минской области, тогда МЧС также проверяло систему оповещения.
А 12 августа аналогичные работы проводились в Брестской области.
До этого сирены для проверки не запускали более 20 дней.