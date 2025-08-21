Появились новые фото украинской ракеты «Фламинго» с засекреченного завода 1 21.08.2025, 15:24

1,074

Оружие запустили в серийное производство.

Журналисты побывали на одном из засекреченных производств компании FirePoint и показали новые фотографии украинской ракеты «Фламинго».

Об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.

Так, на одной из ракет видно знак в национальных цветах Украины.

По словам Лукацкого, ракеты были запущены в серийное производство в цехе одной из ведущих компаний оборонной компании Fire Point в неразглашаемом месте в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету «Фламинго» дальностью 3 000 км.

Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты «Фламинго».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com