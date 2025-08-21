Появились новые фото украинской ракеты «Фламинго» с засекреченного завода

Появились новые фото украинской ракеты «Фламинго» с засекреченного завода1
Оружие запустили в серийное производство.
Журналисты побывали на одном из засекреченных производств компании FirePoint и показали новые фотографии украинской ракеты «Фламинго».
Об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.
Так, на одной из ракет видно знак в национальных цветах Украины.
По словам Лукацкого, ракеты были запущены в серийное производство в цехе одной из ведущих компаний оборонной компании Fire Point в неразглашаемом месте в Украине.
Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету «Фламинго» дальностью 3 000 км.
Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты «Фламинго».