Украина атаковала железнодорожные узлы в двух регионах России 23.08.2025, 11:25

Задержаны 38 поездов.

В ночь на 23 августа украинские дроны ударили по двум объектам железнодорожной инфраструктуры на юге России. В Ростовской области уже второй раз за неделю ВСУ атаковали участок Россошь — Сохрановка, на этот раз от «падения БПЛА» пострадала станция Сергеевка, сообщили в РЖД. Там была «нарушена работа контактной сети». Вследствие налета задержано движение 38 поездов (до 3 часов 40 минут), говорится в сообщении.

По данным ростовского губернатора Юрия Слюсаря, украинские БПЛА были сбиты в Чертковском (там располагается Сохрановка), Шолоховском и Миллеровском районах. «Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал», — написал глава региона в телеграм-канале.

Минувшей ночью под удары ВСУ попала и Волгоградская область. В городе Петров Вал (Камышинский район) в результате налета вспыхнул пожар у ювелирного магазина напротив местной железнодорожной станции, сообщили местные жители Astra. По их словам, в окнах жилых домов выбило стекла. Была ли после атаки повреждена ж/д инфраструктура, пока неясно. Об ударе по станции также сообщает канал «ВЧК-ОГПУ». «Крымский ветер» уточняет, что «Петров Вал» — это узловая станция Приволжской железной дороги с 18 путями, на которой располагается одноименное локомотивное депо.

