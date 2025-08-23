В Армении прошел протест возле российской военной базы
- 23.08.2025, 20:41
Протестующие потребовали вывода войск РФ.
Армянская партия «Во имя Республики» и ее сторонники в субботу организовали акцию протеста у 102-й российской военной базы в Гюмри.
Об этом сообщает News.am.
Протестующие требовали от правительства Армении вывести российскую военную базу из Гюмри. На видео видно, что базу охраняет значительное количество полиции.
Участники протеста также держали плакаты с надписями типа «102-я военная база – вон из Армении», скандировали лозунги против российской власти и показывали в сторону базы средний палец.
Это не первый подобный протест в Гюмри, где требуют вывода российских военных из 102-й базы.