В Армении прошел протест возле российской военной базы 23.08.2025, 20:41

Протестующие потребовали вывода войск РФ.

Армянская партия «Во имя Республики» и ее сторонники в субботу организовали акцию протеста у 102-й российской военной базы в Гюмри.

Об этом сообщает News.am.

Протестующие требовали от правительства Армении вывести российскую военную базу из Гюмри. На видео видно, что базу охраняет значительное количество полиции.

Участники протеста также держали плакаты с надписями типа «102-я военная база – вон из Армении», скандировали лозунги против российской власти и показывали в сторону базы средний палец.

Это не первый подобный протест в Гюмри, где требуют вывода российских военных из 102-й базы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com