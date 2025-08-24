закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 11:10
Врачи советуют есть киви с кожурой

7
  • 24.08.2025, 10:14
  • 1,332
Врачи советуют есть киви с кожурой

Кожура этого фрукта по некоторым показателям полезнее самой мякоти.

Экзотический фрукт с кисло-сладким вкусом очень любят сторонники здорового питания. Перед употреблением киви можно не чистить, чтобы сохранить все его полезные свойства.

Благодаря высокому содержанию витамина C он укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями.

Клетчатка, которой тоже богат фрукт, нормализует работу кишечника и предотвращает проблемы с пищеварением.

Кроме того, регулярное употребление киви улучшает состояние кожи благодаря антиоксидантам.

Чаще всего киви разрезают пополам и вынимают мякоть ложкой. Но некоторые сначала чистят кожуру, чтобы съесть плод целиком.

Между тем кожура этого фрукта по некоторым показателям полезнее самой мякоти.

Как пояснила РБК диетолог и эндокринолог Виктория Елисеева, употребление в пищу неочищенного киви позволяет увеличить содержание клетчатки, витамина Е и фолиевой кислоты в организме на 30–50%.

Так, клетчатка помогает пищеварению и снижает уровень холестерина в крови.

Витамины Е и С способствуют быстрому заживлению ран и шрамов, делают кожу красивой и повышают общий жизненный тонус. Кроме того, эти витамины – мощные антиоксиданты.

Фолиевая кислота повышает настроение и работоспособность, помогает кроветворению. Она обязательно должна присутствовать в рационе беременных для нормального развития плода.

