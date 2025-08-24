Врачи советуют есть киви с кожурой

Врачи советуют есть киви с кожурой7
- 24.08.2025, 10:14
- 1,332
Кожура этого фрукта по некоторым показателям полезнее самой мякоти.
Экзотический фрукт с кисло-сладким вкусом очень любят сторонники здорового питания. Перед употреблением киви можно не чистить, чтобы сохранить все его полезные свойства.
Благодаря высокому содержанию витамина C он укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями.
Клетчатка, которой тоже богат фрукт, нормализует работу кишечника и предотвращает проблемы с пищеварением.
Кроме того, регулярное употребление киви улучшает состояние кожи благодаря антиоксидантам.
Чаще всего киви разрезают пополам и вынимают мякоть ложкой. Но некоторые сначала чистят кожуру, чтобы съесть плод целиком.
Между тем кожура этого фрукта по некоторым показателям полезнее самой мякоти.
Как пояснила РБК диетолог и эндокринолог Виктория Елисеева, употребление в пищу неочищенного киви позволяет увеличить содержание клетчатки, витамина Е и фолиевой кислоты в организме на 30–50%.
Так, клетчатка помогает пищеварению и снижает уровень холестерина в крови.
Витамины Е и С способствуют быстрому заживлению ран и шрамов, делают кожу красивой и повышают общий жизненный тонус. Кроме того, эти витамины – мощные антиоксиданты.
Фолиевая кислота повышает настроение и работоспособность, помогает кроветворению. Она обязательно должна присутствовать в рационе беременных для нормального развития плода.