ВСУ ликвидировали командира мотострелковой бригады РФ в Соледаре 3 24.08.2025, 18:59

Также в результате авиаудара были уничтожены пять российских офицеров.

Силы обороны Украины нанесли авиаудар по командному пункту российских оккупантов в Соледаре Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что в результате авиаудара были уничтожены командир мотострелковой бригады и 5 офицеров. Аналитики добавили, что более подробная информация о потерях врага, вероятно, появится позже.

Как пишет «Униан», по данным аналитиков WarArchive удар по командному пункту россиян был нанесен 20 августа. Они сообщили, что это результат работы Воздушных сил ВСУ, 30 ОМБр им. князя Острожского и команды аэроразведчиков.

Также аналитики рассказали, что авиаудар, вероятно, был нанесен высокоточной авиационной бомбой GBU-62. Ее разрабатывали для поражения наземных целей врага.

Аналитики добавили, что командный пункт россиян находился в жилом многоэтажном доме в районе бывшего детского сада «Звездочка».

