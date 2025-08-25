Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина

25.08.2025, 9:24

3,212

Наталья Радина

Фото: «Белсат»

Независимая Украина и демократическая Беларусь — гаранты безопасности в Европе.

Вчера Украина отметила День Независимости. Сегодня - фактический День Независимости Беларуси. 25 августа 1991 года декларации о независимости Республики Беларусь был придан статус конституционного закона. Наши страны стали суверенными практически одновременно: в 1991 году советские республики спешили как можно скорее вырваться из «империи зла» и начать жить самостоятельно в свободных и демократических государствах. И сегодня, 34 года спустя, когда в Украине война, а в Беларуси — жесткая диктатура, мы продолжаем оставаться связанными судьбой и историей.

Первопричина как войны в Украине, так и диктатуры в Беларуси одна - больная имперская Россия, которая любой ценой пытается удержать наши страны под контролем. Диктатор Лукашенко смог править в Беларуси 31 год только благодаря репрессиям и всесторонней кремлевской поддержке. В Украине же установить пророссийскую диктатуру не удалось, поэтому на нее пошли разрушительной войной, которая длится вот уже 11 лет. Исход этой войны решает судьбу всех нас: украинцев, белорусов, молдован, грузин, которые мечтают вырваться из лап Кремля, а также всей Европы, частью которой мы несомненно являемся.

Украина сегодня - это ключ к региональной безопасности. Это не только наша, бывших советских республик, надежда обрести наконец свободу и счастливо жить в своих странах. Это надежда литовцев, латышей, эстонцев и поляков избавиться от постоянно нависающей угрозы нападения. Потому что даже «зонтик» ЕС и НАТО не дает им сегодня стопроцентных гарантий безопасности.

Да, глядя на нерешительность Дональда Трампа в отношении России, его нежелание принимать жесткие меры против военного преступника Путина и помогать Украине, комплименты и расшаркивания перед диктатором Лукашенко, многие впали в отчаяние. Возникло ощущение триумфа зла, тщетности усилий и жертв и отсутствия какой-либо справедливости.

Но я верю в Европу и ее здравый смысл и уверена, что эксцентричному президенту США не удастся свести с ума весь мир. Конечно, его ежедневные словесные эскапады, противоречивые заявления и скандальные выходки переворачивают все с ног на голову, никто не знает, чего от него ожидать. Но, тем более, это заставляет европейские государства опираться на собственные силы и принимать самостоятельные решения.

Что бы ни предпринимал Трамп, сколько бы он ни встречался с Путиным, сколько бы ни провел с ним «хороших разговоров», и даже если он начнет снимать санкции с российского или белорусского режимов, это не изменит отношения Евросоюза к угрозам, которые сегодня исходят от этих диктатур. Европа не снимет санкций и продолжит поддержку Киева. Потому что совершенно очевидно, что Путин будет пытаться и дальше захватывать Украину и, пока в Беларуси правит его марионетка Лукашенко, продолжит использовать в своих целях территорию и военный потенциал нашей страны.

Ни нового Мюнхена, ни новой Ялты не будет. Никакие дряхлые старцы, будь то Путин, Трамп или Си Цзиньпин, стоящие одной ногой в могиле, уже не в состоянии поделить мир.

Я верю, что у руководства Украины и ее народа достаточно стойкости и мужества, чтобы выстоять и не капитулировать. А задача Европы, задача всех нас, сделать все возможное, чтобы оказать помощь этой удивительно смелой и непобедимой нации.

Потому что независимая Украина - это и свободная Беларусь, и безопасная процветающая Европа.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com