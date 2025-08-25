Украина и Литва запустят совместное производство дальнобойных беспилотников 25.08.2025, 10:42

Украинский министр обороны раскрыл подробности.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Вильнюс будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Telegram Шмыгаля.

Особое внимание будет уделяться созданию дальнобойных беспилотников и запуску совместных производств.

Соответствующее Письмо о намерениях подписали в Киеве вместе с Министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Документ открывает возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями.

Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за визит и продуктивное взаимодействие.

Министр также подчеркнул, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года, что является сильным сигналом долговременной поддержки украинских воинов.

В рамках договоренностей стороны сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской оборонной промышленности.

