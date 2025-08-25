Лукашенко признался, что не способен отличить русских от белорусов 10 25.08.2025, 12:23

2,664

Диктатор снова повторил кремлевский нарратив об «одном народе».

Лукашенко снова заявил, что «белорусы и россияне — это один народ фактически». Таким мнением диктатор поделился 25 августа на встрече с губернатором Вологодской области РФ Георгием Филимоновым.

Лукашенко признался, что у него «велико уважение» к «русскому народу».

— Мне даже как человеку советскому тяжело выговаривать, что там русские, белорусы. Мы один народ фактически. От одного корня произошли, родились. Мы похожи абсолютно друг на друга, мы развиваемся так, как должны развиваться славянские народы, — заявил Лукашенко.

Диктатор далеко не в первый раз озвучивает подобные тезисы в общении с российскими губернаторами. Так, например, 11 августа он убеждал губернатора Челябинской области России Алексея Текслера, что Беларусь и Россия — «единое целое».

— Мы не делим. Мы единое целое. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и остается, хоть возникли (вы понимаете, не по нашей вине) два государства, — сказал Лукашенко.

