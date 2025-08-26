«Вместо двух суток ожидания - около 8 часов» 26.08.2025, 14:44

Что с очередью автобусов на границе с Польшей и билетами в Вильнюс.

Очередь из автобусов на границе Беларуси со странами Евросоюза существенно сократилась. Время простоя теперь исчисляется не сутками, а часами. О ситуации в пунктах пропуска на выезде из страны сообщил сервис по продаже билетов «Атлас», заметило «Зеркало».

К ситуации в пункте пропуска «Брест» (с польской стороны — «Тересполь») на прошлой неделе было приковано повышенное внимание. Автомобилисты после регистрации в электронной очереди ожидали вызова в пункт пропуска больше недели, а пассажиры автобусов в некоторых случаях «вынуждены были ждать по двое суток», пишет «Атлас».

«На выходных ситуация стала меняться. Сейчас в очереди стоит около 20 автобусов (часть из них, к слову, и не торопится проходить границу в ожидании пассажиров). Поэтому время ожидания сократилось в несколько раз. В среднем рейсовый автобус пересекает границу за 8−9 часов. Переносов в расписании, понятно, стало меньше. Пассажирам проще планировать поездки», — рассказали в пресс-службе сервиса.

На литовском направлении очередей для автобусов нет. Рейсы выполняются по расписанию: без срывов и задержек. Однако в августе их число сократилось. На этом фоне отмечается повышенный спрос на автобусные квитки.

«Билеты в Вильнюс раскуплены практически на две недели вперед. Что интересно, в обратном направлении билет купить проще, особенно до Гродно и Лиды. Из этих городов хватает удобных рейсов на Минск», — рассказали в «Атласе».

Напомним, ранее автобусный перевозчик Intercars сообщил об отмене некоторых автобусных рейсов из Минска в Вильнюс и обратно.

Также 12 августа сразу два крупных перевозчика — беларусский «Минсктранс»и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства автобусных рейсов между Минском и Вильнюсом.

В Министерстве сообщения Литвы пояснили: отмена рейсов связана с тем, что количество автобусов, пересекающих границу, превышало установленный лимит, и перевозчики получили предупреждение об этом.

Еще в начале 2024 года правительство Литвы приняло решение сократить количество разрешений на автобусные перевозки между Литвой и Беларусью вдвое — с 58 до 29. Разрешения выдаются по принципу паритета: чтобы его получил литовский перевозчик, аналогичный документ должен быть и у его беларусского партнера.

По данным мониторинга Госпогранкомитета на 14.00 26 августа, в пункте пропуска «Брест» выезда из Беларуси в Польшу ожидают 4340 легковушек и 12 автобусов. В «Каменном Логе» (Литва) стоят 290 авто, в «Беняконях» (Литва) — 160. Выезда в Латвию через пункт пропуска «Григоровщина» ожидают 90 легковушек. Очереди из автобусов на выезд в страны Балтии не наблюдается.

