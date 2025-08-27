Уиткофф: США хотят урегулировать войну РФ в Украине до конца года 27.08.2025, 1:36

Также в Вашингтоне хотят видеть в эти сроки мир на Ближнем Востоке.

США хотят добиться урегулирования войны России против Украины до конца года. Также в Вашингтоне хотят видеть в эти сроки мир на Ближнем Востоке.

Об этом во время заседания американского правительства заявил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Уиткофф на заседании правительства, на котором также присутствовал президент США Дональд Трамп, рассказал, что, по его мнению, американский лидер за восемь месяцев «завершил даже больше семи конфликтов».

«Я слышу об этом, путешествуя по всему миру. В местах, где освобождают заложников, о вас говорят с глубоким уважением. Это действительно впечатляет», - добавил он.

Спецпредставитель напомнил, что он был в Секторе Газа, куда США доставляли еду и гуманитарную помощь. И там люди якобы аплодировали Трампу и держали плакаты.

По словам Уиткоффа, сейчас идут переговоры о присоединении новых стран к «Авраамским соглашениям» - серии мирных договоров 2020 года между Израилем и несколькими арабскими странами (ОАЭ, Бахрейн, позже Судан и Марокко), заключенных при посредничестве США, которые были направлены на нормализацию отношений.

«Концепция «мир через силу» действительно работает. Россия и Украина, Иран, Израиль, ХАМАС - у нас на этой неделе встречи по всем трем этим конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца года. Ваша команда - это нечто невероятное», - добавил он.

Уиткофф также уточнил, что хочет, чтобы Нобелевский комитет отдал Нобелевскую премию мира именно Трампу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com