В Ростове взорвали завод «Гранит», который работает на авиацию и ПВО РФ 1 27.08.2025, 13:52

Стали известны подробности атаки.

Во время атаки дронов Сил обороны Украины на военные объекты Российской Федерации получил повреждения оружейный завод «Гранит», расположенный в центре Ростова-на-Дону. Чтобы добраться до цели, средства поражения либо пролетели над линией фронта и оккупированными территориями, либо двигались через Черное море.

В результате удара дронов по РФ на территории завода «Гранит» начался пожар, сообщило росСМИ Astra в Telegram-канале. Предприятие расположено в Первомайском районе в Чкаловском микрорайоне российского города. На территорию «Гранита» упал беспилотник, который атаковал стратегические объекты РФ в ночь на 26 августа, говорится в сообщении.

Информация о попадании беспилотника появилась в сети утром 27 августа, через 10 часов после ночной атаки дронов. РосСМИ пообщалось с неназванным источником, который рассказал о результатах налета. Выяснилось, что беспилотника упал на территории предприятия «Гранит» и в результате этого начался пожар и разбилось несколько стекол. Уверяют, что на место инцидента немедленно прибыли пожарные и потушили пламя.

РосСМИ уточнило, что пострадавших в результате пожара, вероятно, нет. Тем временем местные жители заявили, что территорию завода «Гранит» окружили спецслужбы, которые никого не пускали внутрь. Россияне заметили дым и слышали звуки взрывов в Осеннем парке, расположенном неподалеку от цехов.

В сети можно отыскать информацию о частной оборонной компании «Гранит» в Ростове-на-Дону. Предприятие выпускает оборудование для авиации и средств ПВО ВС РФ. Продукция — вакуумные лампы, вакуумные трубки и т.д. вакуумных ламп, трубок и других вакуумных приборов. Продукция завода используется в авиации и при производстве систем ПВО. Astra уточнило, что в 2024 году компания должна была получить 1,5 млрд руб. для модернизации, но обновление отложили из-за «значительной загруженности».

На карте можно обозначить возможные точки взрывов в Ростове-на-Дону, установленные OSINTерами и с помощью открытых данных о расположении завода «Гранит». Видим, что средства поражения, которые направлялись к целям, должны были либо проскользнуть 250 км напрямик через оккупированные территории, либо лететь «в обход» через Черное море (1000 км).

