Белорусские футболисты вышли в основной этап Лиги чемпионов 27.08.2025, 14:22

Александр Мартынович

Правда, в составе клуба из Казахстана.

Алматинский «Кайрат» в рамках плей-офф Лиги Чемпионов на своем поле обыграл шотландский «Селтик».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. А в серии пенальти героем стал голкипер Темирлан Анарбеков, который отбил 3 из 5 ударов шотландцев.

В итоге алматинцы вышли в общий этап главного клубного турнира Европы.

Напомним, капитаном победителей является белорусский защитник Александр Мартынович, также за команду выступает полузащитник Валерий Громыко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com