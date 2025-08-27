Белорусские футболисты вышли в основной этап Лиги чемпионов
Правда, в составе клуба из Казахстана.
Алматинский «Кайрат» в рамках плей-офф Лиги Чемпионов на своем поле обыграл шотландский «Селтик».
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. А в серии пенальти героем стал голкипер Темирлан Анарбеков, который отбил 3 из 5 ударов шотландцев.
В итоге алматинцы вышли в общий этап главного клубного турнира Европы.
Напомним, капитаном победителей является белорусский защитник Александр Мартынович, также за команду выступает полузащитник Валерий Громыко.