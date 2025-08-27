закрыть
27 августа 2025, среда, 15:41
Белорусские футболисты вышли в основной этап Лиги чемпионов

  27.08.2025
Белорусские футболисты вышли в основной этап Лиги чемпионов
Александр Мартынович

Правда, в составе клуба из Казахстана.

Алматинский «Кайрат» в рамках плей-офф Лиги Чемпионов на своем поле обыграл шотландский «Селтик».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. А в серии пенальти героем стал голкипер Темирлан Анарбеков, который отбил 3 из 5 ударов шотландцев.

В итоге алматинцы вышли в общий этап главного клубного турнира Европы.

Напомним, капитаном победителей является белорусский защитник Александр Мартынович, также за команду выступает полузащитник Валерий Громыко.

