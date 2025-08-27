закрыть
Азаренко победила россиянку Павлюченкову во втором круге US Open

1
  • 27.08.2025, 19:48
Азаренко победила россиянку Павлюченкову во втором круге US Open

Белоруска одержала победу в двух сетах – 6:3, 6:3.

132-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила россиянку Анастасию Павлюченкову (45-й номер WTA) во втором круге US Open со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 27 минут. На счету Азаренко два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге US Open Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Блинковой.

