Азаренко победила россиянку Павлюченкову во втором круге US Open 1 27.08.2025, 19:48

Белоруска одержала победу в двух сетах – 6:3, 6:3.

132-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила россиянку Анастасию Павлюченкову (45-й номер WTA) во втором круге US Open со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 27 минут. На счету Азаренко два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге US Open Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Блинковой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com