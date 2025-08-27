В Беларуси появился новый необычный вид паука 1 27.08.2025, 21:46

1,256

Видео.

Белорусы под Могилевом встретили необычный вид паука. Довольно грозного на вид. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте vidosy_mogilev.

На видео заметен паук в осиной раскраске и довольно толстыми мощными конечностями.

Судя по всему, он охраняет кокон с будущим потомством, который виден на заднем плане.

Это так называемая оса-паук, или аргиопа Брюнниха. Ее легко можно опознать по ярким черно-желтым полосам на брюшке.

У самцов и самок выраженный половой диморфизм. Самцы этого вида небольшого размера и имеют серо-бурый окрас. Такие в принципе не выделяются среди привычных белорусских членистоногих. Размер самки – примерно 3 см, а самца – всего 0,5 см.

Обычно аргиопа обитает в зоне степей и пустынь. Ее основной ареал – Северная Африка, Южная и Центральная Европа.

Характерная черта данного вида – способность расселяться при помощи паутинок с восходящими потоками воздуха. Как считают биологи, это и помогает подобным членистоногим переселяться с юга на север.

Встретить осу-паука в нашей стране – большая редкость, хотя под видео люди рассказывали, как замечали агриопу в Барановичах, Столбцах, Быхове и Калинковичах.

Укус этого паука не смертелен для человека, но довольно болезненный, сравнимый с укусом осы или пчелы.

Он вызывает кратковременную боль и жжение.

