Белорусские генералы воевать не нанимались

28.08.2025, 10:39

Ведь можно нарваться на последствия.

Вчера генерал Вольфович пообещал, что их совместные учения с Россией будут исключительно мирными и доброжелательными. Потому что они в принципе совместно с Россией очень мирные и доброжелательные.

И, знаешь, я думаю, что генерал Вольфович может быть даже не соврал. Вчера. Не про принципы, конечно. Про совместные учения. А все почему? Потому что у белорусских генералов не соседи, а сплошное разочарование.

Белорусские генералы же столько раз объясняли этим соседям про свое миролюбие. Рассказывали, как они никогда никому не угрожали раньше и как не будут угрожать теперь. Аргументы всякие приводили. (Ну типа: «зуб даю»). Короче, делали все, что могли ради мира, безопасности и сохранения стабильности.

И что ты думаешь? «А наши соседи, — как сказал вчера генерал Вольфович, — в ответ на нашу доброжелательную риторику, развернули группировку войск для проведения учений».

Ну не подлецы ли, а? Ты учишь роль, стараешься всей своей доброжелательной риторикой, а они, вместо того чтобы расслабиться, закладывают наступательные минные поля и собирают группировки войск. А украинский МИД вообще посоветовал белорусским генералам даже близко не подходить к украинским границам. Во избежание трагических, для белорусских генералов недопониманий.

Ну и как, спрашивается, можно работать в таких условиях? Все-таки, когда с белорусской стороны «никогда не совершалось никаких агрессивных действий против Украины» в 2022 году, обстановка была гораздо более благоприятная. Можно было себе позволить. А сейчас же можно нарваться на последствия.

А белорусским генералам такое неприятно. Потому что они генералы не для того, чтобы воевать, а ради совсем других жизненных ценностей.

А воевать белорусские генералы не нанимались. На войне с белорусскими генералами могут случиться необратимые повреждения организма.

Поэтому я думаю, что лично белорусские генералы уже действительно никому не угрожают. И не я один. Вон литовская военная разведка посчитала, что на учениях в Беларуси будет всего восемь тысяч человек, из которых российских военных только две тысячи.

Так что литовская военная разведка не ждет от этих учений никаких крупных гибридных угроз, кроме мелких пакостей. Особенно после того, как белорусские генералы перенесли эти учения подальше от всех границ.

Я вот лично думаю, что если бы белорусские генералы могли, то они бы вообще перенесли эти учения на неопределенное будущее. Потому что белорусские генералы же понимают, что дорогой союзник их миролюбием интересоваться не будет.

И что для мелких пакостей с крупными последствиями много тысяч российских военных не надо. Может, даже наоборот. Чем меньше, тем лучше. Всегда можно оправдаться, что ты лично никому никаких пакостей делать не собирался.

Белорусские генералы могут, конечно, при этом пострадать, но союзник за них отомстит. Потом. Если захочет.

