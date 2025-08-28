Что солдаты ВСУ думают о мирных переговорах3
28.08.2025
Военные настроены жестче гражданских.
Обсуждения возможного мирного соглашения с Россией, включающего отказ Украины от части территорий, вызывают тревогу как в обществе, так и в вооруженных силах страны. По опросам, около 75% граждан категорически против передачи земель, которые находятся под контролем Украины, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Президент Украины — не президент России. Это не просто истина, это затрагивает самую суть того, чем молодая демократия отличается от деспотического режима. Это также объясняет, почему у президента Укарины Владимира Зеленского гораздо меньше возможностей, чем у Кремля, при ведении переговоров о мирном урегулировании или перемирии. Хотя он уже дал ясно понять , что как глава государства не уступит требованиям Путина
Военные настроены еще жестче. По их мнению, сдача укрепленных городов Донбаса, таких как Краматорск и Славянск, без боя будет воспринята как капитуляция. Один из командиров подчеркнул: «В нашем подразделении никто не рассматривает сдачу территорий без сопротивления».
Особое внимание привлекло заявление командира Сил беспилотных систем Украины, который предупредил, что несправедливое соглашение может вызвать серьезное недовольство армии. «Никто в мире не сможет согнуть миллионную армию», — отметил он.
Скептицизм военных основан на опыте. Российская сторона неоднократно нарушала договоренности — от отказа соблюдать Будапештский меморандум 1994 года до вторжения в Крым и полномасштабной войны в 2022-м. «Если Украина уступит Донбас, на следующий день Россия пойдет дальше, найдя новый предлог», — считает сержант, прошедший плен.
Эксперты считают, что эта война не о земле, а о самом существовании Украины. «Россия не нуждается в новых территориях, она хочет уничтожить украинскую государственность», — предупреждают аналитики.
По данным британской разведки, даже при текущих темпах боевых действий России потребуется более четырех лет и около двух миллионов потерь, чтобы оккупировать все регионы, на которые она претендует.
Украина, как и Кремль, стоит перед трудными выбором, однако вопрос территориальных уступок остается одним из самых острых — и армия явно готова отстаивать свои позиции до конца.