Минус 12 за две недели: какие НПЗ России осталось взорвать ВСУ 28.08.2025, 13:54

2,434

Опубликована карта результативной работы.

В течение августа 2025 года силы обороны Украины нанесли более 10 результативных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Осталось атаковать еще 2-3 основных предприятия. Об этом пишут аналитики Defence Express.

Аналитики напомнили, что 28 августа украинские операторы дронов успешно атаковали два нефтеперерабатывающих завода на территории РФ. В результате ударов по НПЗ в РФ нефтепереработка сократилась на 4,7% за одну ночь. Успешные атаки совершили бойцы 14-го полка СБС, попав по Куйбышевскому НПЗ в Самаре, а также Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Имеющиеся кадры с места событий говорят о крайне масштабном пожаре, охватившем нефтеперерабатывающий завод в Самаре в результате ударов, которые были нанесены дронами «Лютый».

«Результативные атаки этих двух нефтеперерабатывающих комплексов означает то, что Украина успешно завершает методическое выбивание всех основных НПЗ РФ на дальности около 1000 км», — отметили аналитики.

В течение августа на территории РФ украинские дроны делали налеты на территории РФ:

2 августа: Рязанский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ;

7 августа: Афипский НПЗ;

10 августа: Саратовский НПЗ;

13 августа: Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка»);

15 августа: Сызранский НПЗ;

19 августа: Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка»);

24 августа: Сызранский НПЗ и Новошахтинский НПЗ;

25 августа: Ильский НПЗ;

28 августа: Куйбышевский НПЗ (в Самаре) и Афипский НПЗ.

На Defence Express назвали НПЗ, до которых могут достать СБС. В частности, аналитики отметили, что рядом с «Алабугой», где россияне собирают «Шахеды», и куда достают украинские дроны, расположен нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, что рядом с Набережными Челнами — туда последний раз дроны были 11 февраля 2025 года.

Также с 14 марта, не горел НПЗ в Туапсе на берегу Черного моря к северу от Сочи. Еще есть НПЗ в самой Москве — Капотня, заводы под Орлом и Калугой, а также в самом Краснодаре.

«В целом ситуация с ударами по российским НПЗ в течение этого месяца довольно иллюстративная. Более того методическая, потому что некоторые объекты поражаются повторно для достижения желаемого результата. Кроме того, это только удары по НПЗ, а в прицеле украинских дальнобойных атак еще инфраструктура нефтепроводов, нефтебазы и другие объекты», — отметили аналитики Defence Express.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com