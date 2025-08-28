Минус 12 за две недели: какие НПЗ России осталось взорвать ВСУ
- 28.08.2025, 13:54
- 2,434
Опубликована карта результативной работы.
В течение августа 2025 года силы обороны Украины нанесли более 10 результативных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Осталось атаковать еще 2-3 основных предприятия. Об этом пишут аналитики Defence Express.
Аналитики напомнили, что 28 августа украинские операторы дронов успешно атаковали два нефтеперерабатывающих завода на территории РФ. В результате ударов по НПЗ в РФ нефтепереработка сократилась на 4,7% за одну ночь. Успешные атаки совершили бойцы 14-го полка СБС, попав по Куйбышевскому НПЗ в Самаре, а также Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Имеющиеся кадры с места событий говорят о крайне масштабном пожаре, охватившем нефтеперерабатывающий завод в Самаре в результате ударов, которые были нанесены дронами «Лютый».
«Результативные атаки этих двух нефтеперерабатывающих комплексов означает то, что Украина успешно завершает методическое выбивание всех основных НПЗ РФ на дальности около 1000 км», — отметили аналитики.
В течение августа на территории РФ украинские дроны делали налеты на территории РФ:
2 августа: Рязанский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ;
7 августа: Афипский НПЗ;
10 августа: Саратовский НПЗ;
13 августа: Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка»);
15 августа: Сызранский НПЗ;
19 августа: Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка»);
24 августа: Сызранский НПЗ и Новошахтинский НПЗ;
25 августа: Ильский НПЗ;
28 августа: Куйбышевский НПЗ (в Самаре) и Афипский НПЗ.
На Defence Express назвали НПЗ, до которых могут достать СБС. В частности, аналитики отметили, что рядом с «Алабугой», где россияне собирают «Шахеды», и куда достают украинские дроны, расположен нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, что рядом с Набережными Челнами — туда последний раз дроны были 11 февраля 2025 года.
Также с 14 марта, не горел НПЗ в Туапсе на берегу Черного моря к северу от Сочи. Еще есть НПЗ в самой Москве — Капотня, заводы под Орлом и Калугой, а также в самом Краснодаре.
«В целом ситуация с ударами по российским НПЗ в течение этого месяца довольно иллюстративная. Более того методическая, потому что некоторые объекты поражаются повторно для достижения желаемого результата. Кроме того, это только удары по НПЗ, а в прицеле украинских дальнобойных атак еще инфраструктура нефтепроводов, нефтебазы и другие объекты», — отметили аналитики Defence Express.