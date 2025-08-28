закрыть
28 августа 2025, четверг, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Украины призвал западные страны передать ВСУ дальнобойное оружие

2
  • 28.08.2025, 16:20
  • 1,574
МИД Украины призвал западные страны передать ВСУ дальнобойное оружие

Россия — это государство-террорист.

Очередной массированный обстрел Украины войсками РФ показывает, что Россия полностью пренебрегает усилиями мирового сообщества по восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Соответствующее заявление обнародовал МИД Украины.

«Особенно циничным является игнорирование Путиным мирного процесса, инициированного Президентом США Дональдом Трампом. Путин отказывается от проведения прямой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и демонстрирует нежелание делать реальные шаги на дипломатическом пути урегулирования. Российская Федерация снова показывает миру, что именно она остается единственной преградой на пути к миру.

Россия — это государство-террорист и мы призываем все государства и международные организации четко фиксировать этот статус», — говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 28 августа, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Количество погибших в столице увеличилось до 17 человек, среди них четыре ребенка.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина