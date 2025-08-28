МИД Украины призвал западные страны передать ВСУ дальнобойное оружие

МИД Украины призвал западные страны передать ВСУ дальнобойное оружие2
- 28.08.2025, 16:20
- 1,574
Россия — это государство-террорист.
Очередной массированный обстрел Украины войсками РФ показывает, что Россия полностью пренебрегает усилиями мирового сообщества по восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.
Соответствующее заявление обнародовал МИД Украины.
«Особенно циничным является игнорирование Путиным мирного процесса, инициированного Президентом США Дональдом Трампом. Путин отказывается от проведения прямой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и демонстрирует нежелание делать реальные шаги на дипломатическом пути урегулирования. Российская Федерация снова показывает миру, что именно она остается единственной преградой на пути к миру.
Россия — это государство-террорист и мы призываем все государства и международные организации четко фиксировать этот статус», — говорится в сообщении.
Отметим, сегодня, 28 августа, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Количество погибших в столице увеличилось до 17 человек, среди них четыре ребенка.