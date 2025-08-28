закрыть
28 августа 2025, четверг, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Десять ИИ-технологий, которые создают будущее уже сегодня

  • 28.08.2025, 16:56
Десять ИИ-технологий, которые создают будущее уже сегодня

От общения до боевых дронов.

Искусственный интеллект стремительно трансформирует науку, технологии и повседневную жизнь, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org). Вот 10 направлений, где ИИ уже формирует будущее:

1. Разработка вакцин. Время создания вакцин сократилось с 15 лет до нескольких месяцев. Лабаротории планируют выпускать новые препараты за 100 дней.

2. Отношения с ИИ. Миллионы пользователей обращаются к чат-ботам как к друзьям или виртуальным партнерам. Платформа Character.AI насчитывает 20 млн пользователей в месяц.

3. Охрана дикой природы. Сервис Wildlife Insights с точностью 99,4% анализирует миллионы фото, помогая ученым быстрее реагировать на угрозы биоразнообразию.

4. Образование. ИИ активно внедряется в школы. Учительские союзы США и OpenAI обучат 400 тыс. педагогов, а Индия интегрирует ИИ в образовательные программы.

5. Переработка пластика. Лондонский стартап Epoch Biodesign создал ферменты с помощью ИИ для разложения пластиков, что позволит перерабатывать больше отходов.

6. Медицинская диагностика. Qure.ai и Viz.ai используют ИИ для распознавания инсультов и рака. Пилотный проект в Кении снизил число диагностических ошибок на 16%.

7. Детские игрушки. Появляются «умные» игрушки с ИИ, например, плюшевые мишки от Curio или роботы Miko 3. Эксперты предупреждают о рисках для развития детей.

8. Карты Земли. Google разработал ИИ, объединяющий спутниковые данные для создания точных карт, которые помогают исследователям и правительствам.

9. Автоматизация заводов. Xiaomi запустила «темную фабрику», выпускающую смартфон каждые 6 секунд. Siemens внедряет ИИ-ассистентов для управления роботами.

10. Боевые дроны. Украина использует автономные беспилотники, способные действовать без связи. Эксперты считают, что исход войны зависит от «гонки дронов».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина