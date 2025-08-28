Десять ИИ-технологий, которые создают будущее уже сегодня 28.08.2025, 16:56

От общения до боевых дронов.

Искусственный интеллект стремительно трансформирует науку, технологии и повседневную жизнь, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org). Вот 10 направлений, где ИИ уже формирует будущее:

1. Разработка вакцин. Время создания вакцин сократилось с 15 лет до нескольких месяцев. Лабаротории планируют выпускать новые препараты за 100 дней.

2. Отношения с ИИ. Миллионы пользователей обращаются к чат-ботам как к друзьям или виртуальным партнерам. Платформа Character.AI насчитывает 20 млн пользователей в месяц.

3. Охрана дикой природы. Сервис Wildlife Insights с точностью 99,4% анализирует миллионы фото, помогая ученым быстрее реагировать на угрозы биоразнообразию.

4. Образование. ИИ активно внедряется в школы. Учительские союзы США и OpenAI обучат 400 тыс. педагогов, а Индия интегрирует ИИ в образовательные программы.

5. Переработка пластика. Лондонский стартап Epoch Biodesign создал ферменты с помощью ИИ для разложения пластиков, что позволит перерабатывать больше отходов.

6. Медицинская диагностика. Qure.ai и Viz.ai используют ИИ для распознавания инсультов и рака. Пилотный проект в Кении снизил число диагностических ошибок на 16%.

7. Детские игрушки. Появляются «умные» игрушки с ИИ, например, плюшевые мишки от Curio или роботы Miko 3. Эксперты предупреждают о рисках для развития детей.

8. Карты Земли. Google разработал ИИ, объединяющий спутниковые данные для создания точных карт, которые помогают исследователям и правительствам.

9. Автоматизация заводов. Xiaomi запустила «темную фабрику», выпускающую смартфон каждые 6 секунд. Siemens внедряет ИИ-ассистентов для управления роботами.

10. Боевые дроны. Украина использует автономные беспилотники, способные действовать без связи. Эксперты считают, что исход войны зависит от «гонки дронов».

