«Челси» получил награду от УЕФА как первый клуб, выигравший все главные европейские трофеи

  • 28.08.2025, 20:50
Лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций и Суперкубок УЕФА.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин вручил специальную награду «Челси» как первому клубу, который выиграл все главные мужские клубные турниры Европы: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА.

«У нас недостаточно времени, чтобы объяснить, как много это значит», — сказал Чеферин.

Лондонский клуб завоёвывал Лигу чемпионов в 2012 и 2021 годах. «Челси» выигрывал Лигу Европы в 2013 и 2019 годах. В минувшем сезоне «синие» стали победителями Лиги конференций. Английская команда завоевывала Суперкубок УЕФА в 1998 и 2021 годах.

