29 августа 2025, пятница, 15:25
В Беларуси планируют собирать российские поезда

  • 29.08.2025, 15:09
В Беларуси планируют собирать российские поезда

Предприятия в РФ перегружены военными заказами.

Крупнейший в России производитель подвижного состава для железных дорог «Трансмашхолдинг» (ТМХ) заинтересован в открытии в Беларуси сборочного предприятия, заявил гендиректор компании Кирилл Липа.

Он рассказал, что сейчас все заводы в России подобного профиля очень сильно загружены, и свободных мощностей нет.

«Поэтому мы готовы локализовать свое производство в Беларуси (…) В частности, в качестве потенциальной площадки рассматривается депо в Барановичах. Мы открыты», - цитирует руководителя ТМХ пропагандистская газета «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, такое развитие событий зависит от двух факторов: постоянных заказов со стороны ключевых покупателей в Беларуси (Минский метрополитен и Белорусская железная дорога), а также финансовых возможностей.

«Как только будет заявлено, мы сразу развернем сборочное производство», - добавил Липа.

