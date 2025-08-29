В Беларуси планируют собирать российские поезда
Предприятия в РФ перегружены военными заказами.
Крупнейший в России производитель подвижного состава для железных дорог «Трансмашхолдинг» (ТМХ) заинтересован в открытии в Беларуси сборочного предприятия, заявил гендиректор компании Кирилл Липа.
Он рассказал, что сейчас все заводы в России подобного профиля очень сильно загружены, и свободных мощностей нет.
«Поэтому мы готовы локализовать свое производство в Беларуси (…) В частности, в качестве потенциальной площадки рассматривается депо в Барановичах. Мы открыты», - цитирует руководителя ТМХ пропагандистская газета «СБ. Беларусь сегодня».
По его словам, такое развитие событий зависит от двух факторов: постоянных заказов со стороны ключевых покупателей в Беларуси (Минский метрополитен и Белорусская железная дорога), а также финансовых возможностей.
«Как только будет заявлено, мы сразу развернем сборочное производство», - добавил Липа.