Азаренко покидает US Open 29.08.2025, 23:34

Белорусская теннисистка проиграла вице-чемпионке US Open-2024.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (132) не смогла выйти в 1/8 финала US Open-2025.

В матче третьего круга она проиграла американке Джессике Пегуле (4): 1:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 39 минут.

В женском одиночном разряде действующим победителем является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале белоруска обыграла хозяйку корта Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

Открытый чемпионат США по теннису в текущем году предлагает самый большой призовой фонд в истории тенниса — рекордные 90 млн долларов. При этом турнир сохраняет равные призовые у мужчин и женщин.

Победители в одиночных разрядах получат по 5 млн долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com