закрыть
29 августа 2025, пятница, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азаренко покидает US Open

  • 29.08.2025, 23:34
Азаренко покидает US Open

Белорусская теннисистка проиграла вице-чемпионке US Open-2024.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (132) не смогла выйти в 1/8 финала US Open-2025.

В матче третьего круга она проиграла американке Джессике Пегуле (4): 1:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 39 минут.

В женском одиночном разряде действующим победителем является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале белоруска обыграла хозяйку корта Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

Открытый чемпионат США по теннису в текущем году предлагает самый большой призовой фонд в истории тенниса — рекордные 90 млн долларов. При этом турнир сохраняет равные призовые у мужчин и женщин.

Победители в одиночных разрядах получат по 5 млн долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип