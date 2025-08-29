Азаренко покидает US Open
- 29.08.2025, 23:34
Белорусская теннисистка проиграла вице-чемпионке US Open-2024.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (132) не смогла выйти в 1/8 финала US Open-2025.
В матче третьего круга она проиграла американке Джессике Пегуле (4): 1:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 39 минут.
В женском одиночном разряде действующим победителем является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале белоруска обыграла хозяйку корта Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.
Открытый чемпионат США по теннису в текущем году предлагает самый большой призовой фонд в истории тенниса — рекордные 90 млн долларов. При этом турнир сохраняет равные призовые у мужчин и женщин.
Победители в одиночных разрядах получат по 5 млн долларов.