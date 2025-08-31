У Трампа ищут способ переименовать Пентагон в Министерство войны 11 31.08.2025, 8:12

Это может быть осуществлено не только актом Конгресса.

Администрация Трампа разрабатывает планы переименованию Пентагона в Министерство войны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам чиновника, восстановление отмененного названия может быть осуществлено актом Конгресса. Однако Белый дом рассматривает другие варианты внесения изменений.

Буквально недавно президент США Дональд Трамп официально поднял эту тему, заявив, что по его мнению, Соединенным Штатам придется вернутся к прежнему названию.

Бывший чиновник рассказал, что Пентагон начал разрабатывать законодательные предложения по внесению изменений в первые недели второго срока Трампа.

Одна из идей заключалась в том, чтобы запросить у Конгресса полномочия на восстановление прежнего названия на случай чрезвычайного положения в стране, а также возродить должность министра обороны для высшего гражданского лица министерства.

Трамп намекнул на Министерство войны

Напомним, на этой неделе Трамп заявил, что Министерство обороны США может вернуть себе первоначальное название - Министерство войны.

«Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, он (Пентагон - ред.) назывался Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно есть», - заявил Трамп.

Отметим, что до 1947 года в США было Министерство войны. Оно было создано еще в 1789 году и отвечало за управление армией США и всеми операциями на суше.

После Второй мировой войны в 1947 году Конгресс принял акт о национальной безопасности. В результате Министерство войны было упразднено, и вместо него создали Министерство армии и Министерство военно-воздушных сил.

Для того, чтобы объединить все виды войск (армия, флот и ВВС), было учреждено Министерство обороны США, которое официально заработало в 1949 году.

