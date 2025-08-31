Президент Индонезии внезапно отменил визит в Китай

Президент Индонезии внезапно отменил визит в Китай6
- 31.08.2025, 10:53
Из-за массовых протестов в стране.
Президент Индонезии Прабово Субианто отменил запланированную поездку в Китай из-за массовых протестов, в которых подожгли несколько зданий региональных парламентов.
Об этом сообщает Reuters.
Президент Индонезии планировал посетить парад «День победы» в Китае 3 сентября по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии.
Издание уточняет, что протесты в Индонезии стали первым серьезным испытанием для правительства Прабово, которое год находится у власти. Митинги начались в Джакарте из-за высоких зарплат депутатов и обострились после того, как полицейский автомобиль насмерть сбил мотоциклиста.
«Президент хочет продолжать непосредственно следить за ситуацией (в Индонезии)… и искать лучшие решения. Поэтому он просит прощения у китайского правительства за невозможность принять приглашение», — заявил пресс-секретарь президента Прасетьйо Хади.
Представитель добавил, что еще одной причиной отмены поездки было начало 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.