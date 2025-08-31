закрыть
31 августа 2025
Президент Индонезии внезапно отменил визит в Китай

  31.08.2025
Президент Индонезии внезапно отменил визит в Китай
Фото: Getty Images

Из-за массовых протестов в стране.

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил запланированную поездку в Китай из-за массовых протестов, в которых подожгли несколько зданий региональных парламентов.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Индонезии планировал посетить парад «День победы» в Китае 3 сентября по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии.

Издание уточняет, что протесты в Индонезии стали первым серьезным испытанием для правительства Прабово, которое год находится у власти. Митинги начались в Джакарте из-за высоких зарплат депутатов и обострились после того, как полицейский автомобиль насмерть сбил мотоциклиста.

«Президент хочет продолжать непосредственно следить за ситуацией (в Индонезии)… и искать лучшие решения. Поэтому он просит прощения у китайского правительства за невозможность принять приглашение», — заявил пресс-секретарь президента Прасетьйо Хади.

Представитель добавил, что еще одной причиной отмены поездки было начало 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

