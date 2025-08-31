СМИ: США предупредили РФ о последствиях 7 31.08.2025, 16:55

Америка может ввести новые санкции.

США предупредили страну-агрессора Россию, что ей необходимо двигаться в сторону урегулирования войны против Украины, иначе будут введены санкции.

Предупреждение прозвучало во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, пишет The Guardian.

Встреча была созвана после массированного удара по Киеву в ночь на четверг, 28 августа, в результате которого погибло более 20 человек.

Сообщается, что советник-посланник миссии США Джон Келли заявил, что удары «ставят под сомнение серьезность стремления России к миру» и потребовал, чтобы РФ их прекратила.

Он также заявил, что российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский должны договориться о встрече. Кроме того, Келли повторил предупреждение президента США Дональда Трампа, что Америка, в случае продолжения войны, может ввести против России новые санкции.

В The Guardian, в свою очередь, констатировали, что Путин уже неоднократно игнорировал призывы Трампа остановить войну против Украины. При этом Вашингтон не предпринял никаких ощутимых шагов, чтобы надавить на Москву и заставить ее прекратить боевые действия.

