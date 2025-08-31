Индия и Китай возобновят прямое авиасообщение 31.08.2025, 17:47

После пятилетнего перерыва.

Индия и Китай возобновят прямое авиасообщение, отсутствовавшее более пяти лет. Как сообщает Bloomberg, об этих планах было объявлено во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 31 августа открылся в китайском Тяньцзине. Точные сроки возобновления полетов пока не сообщаются.

Поездка на саммит ШОС стала первым визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай за семь лет. Моди и председатель КНР Си Цзиньпин также заявили, что будут работать над урегулированием пограничных разногласий и укреплением сотрудничества между государствами, передает Associated Press.

Отношения между Пекином и Нью-Дели ухудшились после кровопролитных столкновений на границе между китайскими и индийскими военными в 2020 году. Однако в последнее время СМИ сообщают о сближении стран на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в августе глава китайской дипломатии Ван И посетил Нью-Дели. Это произошло на фоне решения Трампа ввести 50-процентные пошлины на индийские товары в связи с тем, что Индия закупает нефть у России.

