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В Бресте водитель поплатился правами за этот обгон

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  • 5.08.2025, 11:17
В Бресте водитель поплатился правами за этот обгон

Видеофакт.

В Бресте очевидец снял грубое нарушение ПДД водителем Volkswagen, тот нарушил правила обгона. Это видео попало на глаза инспекторам ГАИ.

Личность нарушителя установили. Как сообщает ГАИ Брестской области, 32-летнего водителя Volkswagen за выезд на полосу встречного движения привлекли к административной ответственности: он лишен права управления сроком на 4 месяца.

ГАИ подчеркивает, что выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений ПДД, которое часто приводит к тяжелым последствиям, включая лобовые столкновения и гибель людей.

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