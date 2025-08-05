В Бресте водитель поплатился правами за этот обгон

В Бресте водитель поплатился правами за этот обгон1
- 5.08.2025, 11:17
Видеофакт.
В Бресте очевидец снял грубое нарушение ПДД водителем Volkswagen, тот нарушил правила обгона. Это видео попало на глаза инспекторам ГАИ.
Личность нарушителя установили. Как сообщает ГАИ Брестской области, 32-летнего водителя Volkswagen за выезд на полосу встречного движения привлекли к административной ответственности: он лишен права управления сроком на 4 месяца.
ГАИ подчеркивает, что выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений ПДД, которое часто приводит к тяжелым последствиям, включая лобовые столкновения и гибель людей.